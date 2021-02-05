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05 лютого 2021, 13:32 194

Ексрозвідники намагались викрасти одного з військових високопосадовців

05 лютого 2021, 13:32 194
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СБУ викрила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ
СБУ викрила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ
Фото: з відкритих джерел
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Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території 5 областей. До її складу входили колишні спецпризначенці військової розвідки. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники встановили, що громадяни України були завербовані та виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка.

Російські агенти готували диверсійні операції. Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області - сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій та організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб. Серед об’єктів посягань - бойові літаки Збройних Сил на аеродромі "Кульбакіно".

Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських Збройних Сил, кадровий склад та оперативно-службову діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, Штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їх міжнародної взаємодії з іноземними партнерами тощо.

Для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед високопосадовців ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Задокументовано навіть намір викрасти та нелегально перемістити до країни-агресора одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду у 100 тисяч доларів.

Мережа діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. У ході проведення обшуків вилучено арсенал зброї й боєприпасів: 4 АК-74, 2 пістолети, 2 РПГ, 44 гранати, понад 4 тис. набоїв різного калібру, близько 3 кг тротилу та електродетонатори тощо.

Наразі стосовно викритих агентів здійснюються процесуальні заходи за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1.ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1. ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Нагадаємо, на Запоріжжі спіймали агітаторів, які хотіли відродити СРСР.

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