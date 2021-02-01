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01 лютого 2021, 22:12 56

Повідомлено про підозру одному з головних катів підпільної в'язниці в Донецьку

01 лютого 2021, 22:12 56
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Це 38-річний учасник незаконного воєнізованого формування "МГБ"
Це 38-річний учасник незаконного воєнізованого формування "МГБ"
Фото: Telegram-канал "Донецький Тракторист"
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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури, заочно повідомлено про підозру одному з головних "катів" підпільної в’язниці "Ізоляція".

Про це інформує відділ інформаційної політики прокуратури, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року 38-річний учасник незаконного воєнізованого формування "Министерство государственной безопасности", що контролюється РФ, у приміщенні колишнього заводу ізоляційних матеріалів, де бойовики облаштували "катувальну базу", силоміць утримував цивільних осіб, полонених військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

Повідомляється, що на території "Ізоляції" зловмисник разом із іншими особами годинами катували полонених електричним струмом, били їх, тримали в нелюдських умовах без їжі та води, а також примушували до тяжкої праці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури одному з головних "катів" підпільної в’язниці "Ізоляція" заочно повідомлено про підозру у торгівлі людьми, участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб, - повідомили в прокуратурі.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня на Донеччині оголосили про підозру керівнику катівні бойовиків "Ізоляція". Катівня функціонувала в приміщенні донецького заводу "Ізоляція".

Донецьк прокуратура катування РФ ізоляція

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