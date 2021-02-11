На Донбасі бойовики вбили нашого захисника
Це сталося 9:30 ранку під Горлівкою
Це сталося 9:30 ранку під Горлівкою
У четвер, 11 лютого, близько 9:30 ранку під Горлівкою снайпер ЗС РФ важко поранив бійця ЗСУ, внаслідок чого він помер.
Про це повідомляє Українська делегація в ТКГ в Telegram, пише RegioNews.
"Не зважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 8 лютого на Донбасі було поранено ще одного військовослужбовця ООС.
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