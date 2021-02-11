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На Донбасі бойовики вбили нашого захисника
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11 лютого 2021, 11:59 191

На Донбасі бойовики вбили нашого захисника

11 лютого 2021, 11:59 191
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Це сталося 9:30 ранку під Горлівкою
Це сталося 9:30 ранку під Горлівкою
Фото з відкритих джерел
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У четвер, 11 лютого, близько 9:30 ранку під Горлівкою снайпер ЗС РФ важко поранив бійця ЗСУ, внаслідок чого він помер.

Про це повідомляє Українська делегація в ТКГ в Telegram, пише RegioNews.

"Не зважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого на Донбасі було поранено ще одного військовослужбовця ООС.

Донбас Україна обстріл військова техніка смерті

 
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