На Донбасі бойовики вбили нашого захисника

Це сталося 9:30 ранку під Горлівкою

Це сталося 9:30 ранку під Горлівкою

Фото з відкритих джерел

У четвер, 11 лютого, близько 9:30 ранку під Горлівкою снайпер ЗС РФ важко поранив бійця ЗСУ, внаслідок чого він помер.

Про це повідомляє Українська делегація в ТКГ в Telegram, пише RegioNews.

"Не зважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого на Донбасі було поранено ще одного військовослужбовця ООС.