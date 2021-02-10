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10 лютого 2021, 10:43 363

Закриття телеканалів Зеленським підтримує майже половина українців - опитування

10 лютого 2021, 10:43 363
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Про це рішення знають 78% респондентів
Про це рішення знають 78% респондентів
Фото: із відкритих джерел
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49% опитаних громадян підтримують рішення про накладення санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK, 41% респондентів не згодні із їхнім закриттям.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Так, 78% респондентів знають, що президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти трьох телеканалів.

Серед громадян, які знають про накладення санкцій, це рішення має трохи вищу підтримку (57%), а кількість тих, хто виступає проти, менша (37%).

Крім того, 72% респондентів підтримують запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб України, якщо їх діяльність шкодить інтересам держави (46% однозначно підтримують, 26% - скоріше підтримують).

Рівень підтримки санкцій зростає до 85% у випадку наявності доказів причетності осіб до терористичної діяльності або сепаратизму: 67% - однозначно підтримують, 18% - скоріше підтримують.

Рішення Зеленського закрити три телеканали підтримала половина українців

Опитування проводилося у період із 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільшу підтримку виборців має провладна партія "Слуга народу". Також рейтинг довіри Разумкова більше, ніж у Зеленського.

Президентський рейтинг: майже половина українців виступають за проведення дострокових виборів президента.

санкції Володимир Зеленський рейтинг опитування соціологія телеканал

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