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09 лютого 2021, 20:19 86

В ОП завершилася зустріч "слуг" і президента Зеленського

09 лютого 2021, 20:19 86
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Обговорювали порядок денний наступного тижня
Обговорювали порядок денний наступного тижня
Фото з відкритих джерел
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На зустрічі фракції «Слуга народу» з президентом у його Офісі в основному обговорювалася порядок денний наступного тижня, оскільки буде багато важливих законопроектів.

Про це повідомив голова фракції СН Давид Арахамія Telegram-каналу PavlovskyNews, передає RegioNews.

Арахамія уточнив, що в основному спілкувалися про порядок денний наступного тижня, оскільки буде багато важливих законопроектів. Прізвище Вітренко прозвучала всього один раз в розмові і ніяких обговорень не було.

Питання щодо Юрія Вітренко не звучало, можливо в розмові хтось один раз назвав прізвище Вітренко і все. Олександр Дубинський у своєму telegram написав, що повинні обговорювати питання Вітренко, щоб зібрати біля ВП журналістів, але де Дубинський взяв таку інформацію, мені невідомо,- заявив Арахамія

голова фракції прокоментував можливе позбавлення акредитації журналістів трьох закритих телеканалів ZIK, NewsOne і 112. На думку Арахамии, якщо телеканал заборонений і не має права функціонувати в Україні, то журналіст, швидше за все, теж не може працювати.

Журналісти можуть працювати фрілансерами в кількох виданнях і якщо це видання, яким дозволено працювати в Україні, подасть журналіста на акредитацію, я думаю, апарат ВР дасть йому можливість здійснювати свою професійну діяльність, - поділився лайфхаком Арахамія.

Він уточнив, що це питання краще задати юристам ВР, написавши заяву на ім'я спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Як повідомлялося, "Слуги" зберуться на черговий з'їзд з питань перевиборів у Раду - Кравчук. Обговорять висунення кандидатів.

Раніше нардеп Дубинський висловився проти спроб протягнути Вітренко міністри енергетики. Винести кандидатуру Вітренко на голосування можуть в середу.

Володимир Зеленський Давид Арахамія Юрій Вітренко Слуга народа президент фракція

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