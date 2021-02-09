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09 лютого 2021, 13:09 1259

Рейтинг довіри Разумкова більше, ніж у Зеленського - опитування

09 лютого 2021, 13:09 1259
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Голові ОП Андрію Єрмаку не довіряють 64% опитаних
Голові ОП Андрію Єрмаку не довіряють 64% опитаних
Фото: з відкритих джерел
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Згідно з даними опитування, проведеного Центром Разумкова, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков має більший рейтинг довіри у населення, ніж президент Зеленський.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані дослідження.

Так, більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлено в опитувальнику, проте дещо частіше у порівнянні з іншими політиками довіру висловлюють Разумкову (йому довіряють 32% опитаних, а не довіряють 53%) і Зеленському (відповідно 26,5% і 65,5%).

При цьому довіру лідеру партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку висловили 22% опитаних (не довіряють йому 70%), лідеру партії "Європейська солідарність", п'ятому президенту Петру Порошенку відповідно 19,5% та 75,5%, лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко - відповідно 19% і 75%.

Наголошується, що рейтинг довіри екслідера партії "Голос" Святослава Вакарчука 18% (довіряють) і 70% (не довіряють), главі політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку - відповідно 15% і 77,5%, експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі ˗ відповідно 14% і 74%, співголові партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадиму Рабіновичу ˗ відповідно 14% і 76,5%, главі МВС Арсену Авакову - відповідно 12% і 76%, прем'єр-міністру Денису Шмигалю - відповідно 8% і 71,5%, керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку - відповідно 6% і 64%, генеральному прокурору Ірині Венедіктовій - відповідно 5% і 60%.

Опитування проводилося у період із 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше повідомлялося, що найбільшу підтримку виборців має провладна партія "Слуга народу".

Володимир Зеленський рейтинг опитування ВР президент Дмитро Разумков

 
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