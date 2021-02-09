Свіжий рейтинг партій: за кого готові проголосувати українці

Найбільшу підтримку виборців має провладна партія "Слуга народу"

Найбільшу підтримку виборців має провладна партія "Слуга народу"

Фото: flickr

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, п'ятивідсотковий бар'єр змогли б подолати чотири політичні партії: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

За даними дослідження, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився із політичною силою.

"Опозиційна платформа - За життя" може розраховувати на 21,9% голосів виборців, за "Європейську солідарність" готові проголосувати 18,1%. Ще 10,3% на виборах підтримають партію "Батьківщина".

Також шанси пройти до Верховної Ради має партія "Сила і честь", за яку готові проголосувати 4,7% респондентів. Решта партій не зможуть подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

16,1% опитаних громадян заявили, що не будуть брати участь у виборах, ще 15,4% не визначилися з відповіддю або відмовилися відповідати.

Опитування проводилося у період із 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, розпуск Верховної Ради та перевибори підтримує понад 60% українців - опитування.