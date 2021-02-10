Закрытие телеканалов Зеленским поддерживает почти половина украинцев - опрос

Об этом решении знают 78% респондентов

Об этом решении знают 78% респондентов

Фото: из открытых источников

49% опрошенных граждан поддерживают решение о наложении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK, 41% респондентов не согласны с их закрытием.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Так, 78% респондентов знают, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении в действие решение СНБО о применении санкций против трех телеканалов.

Среди граждан, которые знают о наложении санкций, это решение имеет более высокую поддержку (57%), а количество тех, кто выступает против, меньше (37%).

Кроме того, 72% респондентов поддерживают введение санкций против физических и юридических лиц Украины, если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% - скорее поддерживают).

Уровень поддержки санкций возрастает до 85% в случае наличия доказательств причастности лиц к террористической деятельности или сепаратизма: 67% - однозначно поддерживают, 18% - скорее поддерживают.

Опрос проводился в период с 29 января по 3 февраля 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшую поддержку избирателей имеет правящая партия "Слуга народа". Также рейтинг доверия Разумкова больше, чем у Зеленского.

Президентский рейтинг: почти половина украинцев выступают за проведение досрочных выборов президента.