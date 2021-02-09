Зеленський лідирує у президентському рейтингу, 49% опитаних хочуть перевиборів - опитування

Майже половина українців виступають за проведення дострокових виборів президента

Майже половина українців виступають за проведення дострокових виборів президента

Фото: із відкритих джерел

Чинний президент України Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу, у першому турі виборів глави держави за нього готові проголосувати 23,1% виборців, які визначилися із вибором і підуть голосувати. Серед усіх респондентів рейтинг Зеленського становить 15,8%

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, передає RegioNews.

За Юрія Бойка у першому турі готові проголосувати 19,9 громадян, які прийдуть на дільниці. У першому турі Петро Порошенко зможе розраховувати на 17,8% голосів.

У другому турі Зеленський у випадку суперництва із п'ятим президентом Петром Порошенком отримає 54% голосів, за Порошенка можуть проголосувати 46%.

У випадку проходження до другого туру виборів Володимира Зеленського та Юрія Бойка, їхні результати будуть 58% і 42% відповідно.

Також соціологи змоделювали другий тур виборів президента за участі Володимира Зеленського та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Разумкова у другому турі підтримали б 39,9% тих, хто братиме участь у виборах, а Зеленського — 60,1%.

Крім того, дострокове припинення повноважень президента України та проведення дострокових виборів глави держави підтримали 48,8% респондентів, не згодні із цією ідеєю 34% опитаних громадян.

Опитування проводилося у період із 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільшу підтримку виборців має провладна партія "Слуга народу". Також рейтинг довіри Разумкова більше, ніж у Зеленського.