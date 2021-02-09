70% громадян вважають економічну ситуацію в Україні дуже поганою: нові дані опитування

Також результати опитування свідчать, що українці не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері

Також результати опитування свідчать, що українці не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері

Фото: flickr

69% опитаних українців оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану", 26% - як "не погану і не добру", лише 2% - як "добру" або "дуже добру".

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року, пише RegioNews.

При цьому, 43% опитаних оцінюють рівень добробуту їх родин як "дуже" або "досить" поганий, 46% - як "не поганий і не добрий", 7% - як "добрий" або "дуже добрий".

Наголошується, що лише 14% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 70% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі.

Також результати опитування свідчать, що українці не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері.

"Лише 7% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 8% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

Помітно частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 32% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 24% - що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини.

Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 48% і 53% не очікують змін у цих сферах). Разом з тим, очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні минулого року (тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини - 32%)", - йдеться у повідомленні.

"Очікування змін у найближчі 2-3 роки є суперечливими: частки респондентів, які очікують за цей період, що економічна ситуація в країні та добробут родини покращаться, погіршаться або не зміняться, мало відрізняються і перебувають в діапазоні від 19 до 25%", - додали в Центрі Разумкова.

При цьому, 16% опитаних вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% - що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 20% - що не здатна їх подолати.

Раніше повідомлялося, що українці почали менше довіряти офіційній статистиці щодо COVID-19.