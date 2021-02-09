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09 лютого 2021, 16:25 190

Більшість батьків проти дистанційного навчання школярів, - Шкарлет

09 лютого 2021, 16:25 190
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Про це свідчать результати анкетування Державної служби якості освіти
Про це свідчать результати анкетування Державної служби якості освіти
Фото з відкритих джерел
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За результатами анкетування Державної служби якості освіти, більшість дітей готові залишитись на дистанційній формі навчання, при цьому понад 50% батьків - категорично проти.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді”, передає RegioNews.

Подібні анкетування Державна служба якості освіти проводила у квітні, червні, жовтні, і в грудні.

Якщо 80% було категорично проти дистанційної освіти у квітні, то десь у грудні їх було лише 54-55%. Але, при анкетуванні у грудні: 65-70% дітей готові залишитись на дистанційній формі навчання, при цьому 55-60% батьків категорично проти дистанційної форми навчання, - сказав Шкарлет.

Як повідомлялося, у бюджеті-2021 на освіту передбачено 1 млрд грн. Йдеться про "формування місць дистанційного навчання для кожної української школи".

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