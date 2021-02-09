Тарифи підвищувати не будуть, із місцевою владою підписали меморандум — Шмигаль
Глава уряду розповів, що вдалося досягти домовленостей з органами місцевого самоврядування
Глава уряду розповів, що вдалося досягти домовленостей з органами місцевого самоврядування
До кінця опалювального сезону 2021 року тарифи на тепло та гарячу воду в Україні підвищувати не будуть, було підписано меморандум Кабінету Міністрів із місцевою владою.
Про це в Telegram повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.
Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись у цьому опалювальному сезоні", - розповів Шмигаль.
Він додав, що це один із восьми кроків щодо розв'язання тарифного питання в Україні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що Кабмін готує законопроєкт щодо зниження тарифу на розподіл газу. Раніше Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр.
Раніше в регіонах люди масово почали виходити на протести проти підвищення цін, "проти тарифного геноциду".
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