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09 февраля 2021, 11:34 41

Тарифы повышать не будут, с местными властями подписали меморандум - Шмыгаль

09 февраля 2021, 11:34 41
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Фото: flickr
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До конца отопительного сезона 2021 года тарифы на тепло и горячую воду в Украине повышать не будут, был подписан меморандум Кабинета Министров с местными властями.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне", - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что это один из восьми шагов по решению тарифного вопроса в Украине.

Напомним, премьер-министр Шмыгаль сообщил, что Кабмин готовит законопроект по снижению тарифа на распределение газа. Ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.

Раньше в регионах люди массово начали выходить на протесты против повышения цен, против "тарифного геноцида".

Кабмин тарифы коммунальные услуги отопление Денис Шмыгаль меморандум

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