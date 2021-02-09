Тарифы повышать не будут, с местными властями подписали меморандум - Шмыгаль

Глава правительства рассказал, что удалось достичь договоренностей с органами местного самоуправления

Глава правительства рассказал, что удалось достичь договоренностей с органами местного самоуправления

Фото: flickr

До конца отопительного сезона 2021 года тарифы на тепло и горячую воду в Украине повышать не будут, был подписан меморандум Кабинета Министров с местными властями.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне", - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что это один из восьми шагов по решению тарифного вопроса в Украине.

Напомним, премьер-министр Шмыгаль сообщил, что Кабмин готовит законопроект по снижению тарифа на распределение газа. Ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.

Раньше в регионах люди массово начали выходить на протесты против повышения цен, против "тарифного геноцида".