Тарифы повышать не будут, с местными властями подписали меморандум - Шмыгаль
Глава правительства рассказал, что удалось достичь договоренностей с органами местного самоуправления
Глава правительства рассказал, что удалось достичь договоренностей с органами местного самоуправления
До конца отопительного сезона 2021 года тарифы на тепло и горячую воду в Украине повышать не будут, был подписан меморандум Кабинета Министров с местными властями.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне", - рассказал Шмыгаль.
Он добавил, что это один из восьми шагов по решению тарифного вопроса в Украине.
Напомним, премьер-министр Шмыгаль сообщил, что Кабмин готовит законопроект по снижению тарифа на распределение газа. Ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр.
Раньше в регионах люди массово начали выходить на протесты против повышения цен, против "тарифного геноцида".
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