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07 лютого 2021, 16:55 162

На Харківщині протестували проти високих тарифів

07 лютого 2021, 16:55 162
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Люди на годину перекрили дороги в Двуречном Куті і Мерефі
Люди на годину перекрили дороги в Двуречном Куті і Мерефі
Фото: скрін відео
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У Харківській області місцеві жителі перекрили автотраси, протестуючи проти високих комунальних тарифів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Харківської області.

У Двурічному Куті акція проходила з 10:00 до 11:10. Близько 30 учасників на 15 хвилин перекрили рух, перегородивши пішохідний перехід. Протестувальники тримали в руках плакати з написом "Тарифи за собівартістю". Охорону правопорядку здійснювали 10 співробітників поліції.

У Мерефі збір громадян проти зростання тарифів розпочався о 12:00 і тривав до 13:10. Участь в акції взяли 40 осіб, за дотриманням порядку стежили 20 силовиків.

Нагадаємо, 3 лютого, на Буковині через "тарифних протестів" перекрили рух в с. Звенячин колишнього Заставнівського району.

тарифи дороги протести Харківська область акції протесту

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