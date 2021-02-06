На Буковині мітингувальники перекрили трасу: вимагають зниження тарифів на газ

Люди вважають, що влада досі не почула громадян

Люди вважають, що влада досі не почула громадян

Фото: pogliad.ua

У Чернівецькій області поблизу села Мамаївці близько 100 місцевих жителів заблокували рух транспорту, вимагаючи зниження тарифів на газ.

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Таким чином, люди висловлюють своє невдоволення щодо підняття ціни на газ. Вони тримають в руках плакатами із написами "Досить терпіти тарифне свавілля", "Локдаун тарифам", "Вставай Україно! Один не відстоїть права десятьох!".

Учасники "тарифного" протесту безперервно рухаються пішохідним переходом. Вони не пропускають транспортні засоби, за винятком "швидкої" допомоги та автівок із хворими людьми.

"Нас непокоїть, що влада досі нас не почула. Ми вийшли на вулиці, щоб скасували тариф на доставку газу, а також знизили тариф на споживання газу", - зауважив місцевий мешканець Іван.

"Ми хочемо достукатись до місцевої влади, щоб газову трубу, яка перебуває у власності олігархів, передали у власність громади", - повідомив учасник протесту Назар.

Нагадаємо, 1 лютого у Чернівецькій області через тарифи перекрили трасу національного значення.

Раніше, 31 січня на Буковині мітингувальники перекрили дорогу державного значення.