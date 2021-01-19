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19 січня 2021, 12:49 5

Кабмін готує законопроєкт щодо зниження тарифу на розподіл газу

19 січня 2021, 12:49 5
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Раніше Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр
Раніше Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр
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Кабінет міністрів України готує законопроєкт, який стосується ціни на газ. Зокрема, йдеться про те, щоб скоротити розрив у тарифі на розподіл газу в різних регіонах.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews.

За його словами, сьогоднішнє рішення регулятора НКРЕКП про зниження граничного тарифу на розподіл газу до 1,79 гривні за кубометр не означає, що він буде однаковим для всіх. У десятків компаній цей тариф буде нижче.

"Найближчим часом до парламенту також буде подано ініціативу, яка має зменшити розрив в тарифах між різними газорозподільними компаніями і встановлювати справедливий тариф на розподіл газу для всіх людей", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 18 січня Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр.

газ Україна тарифи ціна прем'єр
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