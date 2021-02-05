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05 лютого 2021, 16:17 242

На Полтавщині люди перекрили трасу - вимагають зниження тарифів

05 лютого 2021, 16:17 242
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Також учасники протестів вимагають скасування ліцензії ПАТ "Лубнигаз"
Також учасники протестів вимагають скасування ліцензії ПАТ "Лубнигаз"
Фото: suspilne
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Під Полтавою на трасі Київ-Харків проходить акція проти підвищення комунальних тарифів: мітингувальники перекрили трасу поблизу села Копили й під Лубнами.

Як передає RegioNews, про це пишуть місцеві ЗМІ.

При цьому люди тримають транспаранти з написами: "Тарифи ЖКГ - це грабіж українців", "Знизьте тарифи", "Приєднуйтеся і не будьте байдужими".

Окрім традиційних вимог до влади про перегляд та реальне зниження тарифів на газ і його транспортування, учасники протесту вимагають і конкретні кроки, які призведуть до результату на користь людей.

Також люди вимагають невідкладного утворення комунального підприємства, яке замість ПАТ "Лубнигаз" буде обслуговувати газорозподільчі мережі низького та середнього тиску, які мають бути передані йому рішенням повноважних органів місцевого самоврядування.

Зазначається, що акції протесту проходять під наглядом співробітників поліції.

Раніше повідомлялось, що перекриття траси Київ-Чоп на Закарпатті: у заторах стоять близько сотні вантажівок.

газ Полтава тарифи митинг протести електрика

 
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