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08 февраля 2021, 17:40 10

ОАСК отказал Тупицкому в иске против Управления госохраны

08 февраля 2021, 17:40 10
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Сотрудники Управления государственной охраны не пускают Тупицкого в помещение Конституционного суда
Фото: из открытых источников
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Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от должности, проиграл дело против Управления государственной охраны по поводу недопуска его на рабочее место в КСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, передает RegioNews.

Суд рассмотрел заявление Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил запретить УГО препятствовать выполнению им полномочий главы Конституционного суда.

8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК постановил - отказать в его удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого", - говорится в сообщении.

В ОАСК добавили, что Тупицкий не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение факта опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу.

По мнению суда, применение выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу", - заявили в ОАСК.

Напомним, 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицькому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

28 января Тупицкий подал иск в суд на УДО. Глава КСУ просил признать противоправными действия сотрудников УГО относительно недопуска его к исполнению им полномочий.

суд иск Конституционный суд КСУ Александр Тупицкий УГО

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