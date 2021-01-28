Тупицький знову тягне до суду УДО: у чому причина цього разу

Глава КСУ просить визнати протиправними дії співробітників УДО щодо недопуску його до виконання ним повноважень

Глава КСУ просить визнати протиправними дії співробітників УДО щодо недопуску його до виконання ним повноважень

Фото з відкритих джерел

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький позивається до Управління держохорони з приводу недопуску його до будівлі суду.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Окружного адмінсуду Києва, наразі суд розв'язує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Зазначається, що позивач просить визнати протиправними дії співробітників УДО щодо недопуску його до виконання ним повноважень голови КС.

Окрім цього, Тупицький просить ОАСК зобов’язати УДО та осіб, які перебувають на службі в управлінні, утриматись від вчинення будь-яких перешкод у його допуску до робочого кабінету в будівлі КС, до самої будівлі КС, а також земельної ділянки, на якій розташована будівля суду.

Нагадаємо, що минулого тижня Тупицький вже подавав до суду на Управління держохорони. Предметом позову стала "заборона вчиняти дії".