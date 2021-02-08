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08 лютого 2021, 17:04 6

Недопуск Тупицького до будівлі КС унеможливлює сплату комунальних платежів та зарплати

08 лютого 2021, 17:04 6
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Печатка залишається у сейфі, куди не має доступу відсторонений глава суду
Печатка залишається у сейфі, куди не має доступу відсторонений глава суду
Фото з відкритих джерел
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Науковий консультант Конституційного суду України Анатолій Селіванов заявляє, що через неможливість глави КС Олександра Тупицького пройти до будівлі суду й отримати доступ до печатки не оплачуються комунальні платежі й не видається заробітна плата.

Про це розповів Селіванов на брифінгу в Києві, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тупицького, згідно з указом президента, відсторонено від обов'язків судді КС, але не відсторонено від виконання обов'язків глави Конституційного суду, і в його розпорядженні перебуває печатка, яка ставиться на фінансову документацію для Казначейства.

Глава КС не може пройти до будівлі Конституційного суду... він не має доступу до сейфа, де лежить печатка... він не може пройти у свій кабінет і поставити цю печатку, - сказав Селіванов.

При цьому він пояснив, що платежі Казначейства, наприклад комунальні платежі, виплати заробітної плати, неможливі без цієї печатки.

За словами наукового консультанта, зростає сума заборгованості і, як стверджує Селіванов, за несплату комунальних платежів вона становить 5 млн грн щоденно.

При цьому, за його словами, співробітники Конституційного суду отримали зарплату, оскільки печатку поставив керівник секретаріату суду, але наступного разу Казначейство може не пропустити такий документ. Він додав, що таку фінансову документацію завіряє перша особа або виконувач обов'язків глави суду, але не тимчасовий виконувач обов'язків.

Відповідаючи на запитання про те, чи може бути продовжений термін дії указу президента про відсторонення Тупицького від виконання обов'язків судді, Селіванов сказав, що питання повернення Тупицького на посаду "вирішуватиме Офіс генпрокурора".

Також Селіванов запевнив, що КС на сьогодні працює належним чином.

Як повідомлялося, 4 лютого Верховний Суд відмовився відкривати справу щодо відсторонення Тупицького. Кажуть, що юрисдикція адмінсудів не поширюється на справи, зокрема, віднесені до юрисдикції КСУ.

Також у Зеленського вважають, що утримання КСУ очевидно не відповідає рівню ефективності його діяльності.

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