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08 лютого 2021, 16:35 18

НАЗК склало 2 протоколи на Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму

08 лютого 2021, 16:35 18
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Під час голосування за скасування електронного декларування суддя мав конфлікт інтересів
Під час голосування за скасування електронного декларування суддя мав конфлікт інтересів
Фото: із відкритих джерел
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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав два адміністративних протоколи на суддю Конституційного Суду України і колишнього голову КСУ Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Ще 1 жовтня 2020 року — майже за місяць до ухвалення відомого рішення КСУ — НАЗК направило Олександру Тупицькому запит із проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, отриману ним за законодавством держави-окупанта. За таке порушення НАЗК мало вручити судді адмінпротокол”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що вже 27 жовтня Тупицький проголосував за рішення про визнання неконституційним права НАЗК складати адмінпротоколи щодо чиновників.

Отже, Олександр Тупицький вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Тепер, коли Верховна Рада відновила згадане право НАЗК, ми мусимо скласти 2 адмінпротоколи щодо Тупицького — щодо умисного незазначення ділянки в декларації та щодо конфлікту інтересів”, — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Також у НАЗК нагадали, що з 31 грудня 2020 року діють зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якими скласти протокол щодо судді можуть лише особисто голова НАЗК або його заступники.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

НАЗК Конституційний суд декларацїї корупція КСУ протокол Олександр Тупицький

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