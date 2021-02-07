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07 лютого 2021, 15:56 136

Цивільну дружину нардепа Козака внесли до бази "Миротворця"

07 лютого 2021, 15:56 136
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Наталії Лавренюк закидають фінансування тероризму, подвійне громадянство, ведення бізнесу на території країни-агресора
Наталії Лавренюк закидають фінансування тероризму, подвійне громадянство, ведення бізнесу на території країни-агресора
Фото: Радіо Свобода
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Цивільну дружину народного депутата від партії «ОПЗЖ», власника заборонених телеканалів Тараса Козака Наталію Лавренюк внесли до бази сайту «Миротворець».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на базу даних "Миротворця".

На сайті "Миротворець" вказується, що Наталія Лавренюк – "пособниця російських окупантів" та нібито причетна до їхнього фінансування. Також їй інкримінують подвійне громадянство – українське та російське (з 2015 року).

Як відомо, цивільна дружина Козака Наталія Лавренюк займається нафтовидобувним бізнесом у Росії разом з Оксаною Марченко, дружиною Віктора Медведчука.

Лавренюк володіє, зокрема, квартирою в Києві, 10-ма земельними ділянками у Київській області, будинком, квартирою та офісом у Львові. Раніше програма "Схеми" розповідала ще й про вісім земельних ділянок Наталії Лавренюк у Тарасівці під Києвом. У 2019 році там велося будівництво. Зараз же, відповідно до реєстру нерухомості, на цій землі вже звели три будинки площею понад пів тисячі квадратних метрів. Будинки огороджені високим парканом і обвішані камерами спостереження.

Також Лавренюк володіє елітною автівкою - MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 року випуску. Зараз такий автомобіль коштує приблизно три мільйони гривень.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

санкції телеканал Дружина Тарас Козак База Миротворець

 
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