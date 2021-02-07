Гражданскую жену нардепа Казака внесли в базу "Миротворца"

Наталье Лавренюк вменяют финансирование терроризма, двойное гражданство, ведение бизнеса на территории страны-агрессора

Наталье Лавренюк вменяют финансирование терроризма, двойное гражданство, ведение бизнеса на территории страны-агрессора

Фото: Радио Свобода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на базу данных "Миротворца".

На сайте "Миротворец" указывается, что Наталья Лавренюк – "пособница российских оккупантов" якобы причастна к их финансирования. Также ей инкриминируют двойное гражданство – украинское и российское (с 2015 года).

Как известно, гражданская жена Козака Наталья Лавренюк занимается нефтедобывающим бизнесом в России вместе с Оксаной Марченко, жена Виктора Медведчука.

Лавренюк владеет, в частности, квартирой в Киеве, 10-ю земельными участками в Киевской области, домом, квартирой и офисом во Львове. Ранее программа "Схемы" рассказывала еще и о восьми земельных участков Натальи Лавренюк в Тарасовке под Киевом. В 2019 году там велось строительство. Сейчас же, согласно реестру недвижимости, на этой земле уже построили три дома площадью более полутысячи квадратных метров. Дома огорожены высоким забором и увешаны камерами наблюдения.

Также Лавренюк владеет элитной машиной - MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 года выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит примерно три миллиона гривен.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

У Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато председатель ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Казака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию через блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.