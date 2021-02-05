У Харкові депутати оскаржують у суді обрання Терехова секретарем міськради

Група депутатів позивається до Харківської міської ради

Група депутатів позивається до Харківської міської ради

Фото: із відкритих джерел

У Харкові депутати міськради від партії "Блок Світличної "Разом" подали позов з вимогою скасувати рішення про обрання Ігоря Терехова секретарем міської ради.

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Позов дійсно подано до Харківського окружного адміністративного суду, бо обрання Терехова на першій сесії міськради нового скликання прийнято з порушеннями чинного законодавства", - заявив депутат Харківської міськради Ігор Черняк.

Він розповів, що кандидатура Терехова була подана Геннадієм Кернесом, який на той час перебував у берлінській клініці "Шаріте.

На той час Кернес, обраний мером Харкова, ще не склав присяги мера, тому не мав повноважень на подання будь-яких кандидатур", - додав депутат.

Нагадаємо, 9 грудня на першій сесії Харківської міськради Геннадій Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги.

Під час сесії у Харківській міськраді обрали "головуючого" на час відсутності мера і обрали секретаря міськради, який буде вести сесії в разі відсутності мера.