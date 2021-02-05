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05 февраля 2021, 20:43 577

В Харькове депутаты оспаривают в суде избрание Терехова секретарем горсовета

05 февраля 2021, 20:43 577
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Группа депутатов судиться с Харьковским городским советом
Группа депутатов судиться с Харьковским городским советом
Фото: из открытых источников
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В Харькове депутаты горсовета от партии "Блок Светличной "Вместе" подали иск с требованием отменить решение об избрании Игоря Терехова секретарем городского совета.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Иск действительно подан в Харьковский окружной административный суд, потому что избрание Терехова на первой сессии горсовета нового созыва принято с нарушениями действующего законодательства", - заявил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

Он рассказал, что кандидатура Терехова была подана Геннадием Кернесом, который в то время находился в берлинской клинике "Шарите.

В то время Кернес, избранный мэром Харькова, еще не принял присягу мэра, поэтому не имел полномочий на представление любых кандидатур", - добавил депутат.

Напомним, 9 декабря на первой сессии Харьковского горсовета Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Во время сессии в Харьковском горсовете избрали "председательствующего" на время отсутствия мэра и избрали секретаря горсовета, который будет вести сессии в случае отсутствия мэра.

суд иск Харьков горсовет секретарь Игорь Терехов

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