Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги

Про це сьогодні оголосили на першій сесії Харківської міськрад

Про це сьогодні оголосили на першій сесії Харківської міськрад

Фото Суспільне.Харків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Голова Харківської міської ТВК Ольга Мозгова зазначила, що на підставі голосування 25 жовтня Харківська міська ТВК постановляє визнати обраним Харківським міським головою безпартійного Геннадія Кернеса. Голова ТВК зачитала постанову про реєстрацію Кернеса Харківським міським головою.

Мозгова зазначила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу, оскільки робив це раніше.

За змістом статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", новообраний міський голова складає присягу відповідно до закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", частина 6 статті 11 якої визначає, що присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду селищного сільського або міського голови, — сказала Мозгова.

Вона додала, що "Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше та вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці. Відповідно до зазначених вище законів, Кернес Геннадій Адольфович з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови".

Перша сесія Харківської міської ради 9 грудня, на якій складають присягу депутати, проходить за відсутності міського голови. Геннадій Кернес перебуває на лікуванні в Німеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фукс розповів, коли Кернес планує повернутися до Харкова: до Нового року.