ВАКС заявляє про відсутність тиску на суддю у справі "плівок ОАСК"

Суддя Андрій Біцюк підкреслює, що ухвалює рішення у даній справі так само, як і в решті справ

Суддя Андрій Біцюк підкреслює, що ухвалює рішення у даній справі так само, як і в решті справ

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У Вищому антикорупційному суді повідомили, що на суддю Андрія Біцюка, який розглядає справу щодо плівок Окружного адмінсуду Києва та його глави Павла Вовка, ніхто не чинить тиск.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВАКС. Андрій Біцюк підкреслює, що ухвалює рішення у даній справі так само, як і в решті справ, які він розглядає, виходячи виключно з матеріалів справи, керуючись чинним кримінальним процесуальним законом та виходячи із внутрішнього переконання, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин у кримінальному провадженні, - йдеться в повідомленні. Біцюк стверджує, що інформація про тиск Вищої ради правосуддя у справі щодо ОАСК не відповідає дійсності. Також суддя ВАКС закликав "утриматись від публікацій про тиск, імовірний вплив чи інші категоричні та позбавлені підґрунтя судження у вказаній справі та інших, у яких він здійснює судовий контроль". Як повідомлялося раніше, суд дозволив здійснити примусовий привід глави ОАСК Вовка. Його повинні доставити в суд 8 лютого. Нагадаємо, 11 серпня 2020 р. правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.

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