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09 грудня 2020, 11:43 147

У Харківській міськраді обрали "головуючого" на час відсутності мера

09 грудня 2020, 11:43 147
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Він оголосив кандидатуру секретаря міськради, яку Кернес надіслав на "електронку"
Він оголосив кандидатуру секретаря міськради, яку Кернес надіслав на "електронку"
Фото: медіа-група "Об'єктив"
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У Харкові блокували трибуну міськради, але обрали головуючого. Ним став Андрій Новак, і він оголосив запропоновану Кернесом кандидатуру на секретаря міськради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на медиа-групу "Об'єктив".

Голова міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова запропонувала обрати людину, яка буде керувати сесією до обрання секретаря.

Трибуну декілька хвилин блокували незгодні з цим депутати.

У підсумку депутати підтримали на "головуючого" кандидатуру екс-секретаря міськради Олександра Новака, він зайняв місце у президії і приступив до проведення пленарного засідання. За таке рішення проголосували 48 депутатів.

Замість Кернеса кандидатуру секретаря міськради буде виносити на розгляд депутатів Олександр Новак. Також депутати обрали секретаріат.

Харківський міський голова Геннадій Кернес пропонує кандидатуру депутата міськради Ігоря Терехова на посаду секретаря міськради. Про це в ході сесії заявив головуючий Олександр Новак. За його словами, Кернес надіслав на електронну пошту мерії відповідний лист з електронним підписом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кернес отримав повноваження мера Харкова без присяги.

ОПЗЖ Харьків горсовет сесія секретар
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