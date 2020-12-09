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09 грудня 2020, 13:29 6

У Харкові обрали секретаря міськради: хто ним став

09 грудня 2020, 13:29 6
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Секретар міськради може вести сесії в разі відсутності мера
Секретар міськради може вести сесії в разі відсутності мера
Фото з відкритих джерел
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Депутат Ігор Терехов обраний секретарем Харківської міськради нового скликання. Такі результати таємного голосування, проведеного на сесії 9 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Status quo.

Кандидатуру Терехова підтримали 73 депутати, проти проголосував 1 депутат, утримався 1 депутат.

Голосувало 75 депутатів з 84, всі бюлетені визнані дійсними.

Відомо, що раніше в ході сесії головуючий на ній Олександр Новак повідомив, що кандидатуру Ігоря Терехова запропонував міський голова Геннадій Кернес, відправивши на пошту мерії відповідний лист з електронним підписом.

Згідно з регламентом, секретар міськради може вести сесії в разі відсутності мера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кернес отримав повноваження мера Харкова без присяги.

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