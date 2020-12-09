У Харкові обрали секретаря міськради: хто ним став
Секретар міськради може вести сесії в разі відсутності мера
Секретар міськради може вести сесії в разі відсутності мера
Депутат Ігор Терехов обраний секретарем Харківської міськради нового скликання. Такі результати таємного голосування, проведеного на сесії 9 грудня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Status quo.
Кандидатуру Терехова підтримали 73 депутати, проти проголосував 1 депутат, утримався 1 депутат.
Голосувало 75 депутатів з 84, всі бюлетені визнані дійсними.
Відомо, що раніше в ході сесії головуючий на ній Олександр Новак повідомив, що кандидатуру Ігоря Терехова запропонував міський голова Геннадій Кернес, відправивши на пошту мерії відповідний лист з електронним підписом.
Згідно з регламентом, секретар міськради може вести сесії в разі відсутності мера.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кернес отримав повноваження мера Харкова без присяги.
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