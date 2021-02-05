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05 лютого 2021, 17:46 424

Пожежа в інфекційній лікарні: підозрюваному обрано запобіжний захід

05 лютого 2021, 17:46 424
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Прокуратура з рішенням суду не погоджується
Прокуратура з рішенням суду не погоджується
Фото ДСНС
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Сьогодні, 5 лютого, в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя обрали запобіжний захід завідувачу господарсько-обслуговуючого персоналу обласної інфекційної лікарні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання 061.ua.

За версією правоохоронців, працівника медустанови підозрюють у порушенні вимог ст. 15 Закону "Про охорону праці", оскільки він не зупинив роботу устаткування з підвищеною небезпекою, що створило загрозу для життя людей.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 21:00 до 7:00. Прокуратура з таким рішенням суду не погодилася і буде подавати апеляцію.

Спочатку прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомлялося раніше, одному з працівників оголосили про підозру у справі пожара у лікарні Запоріжжя.

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