Пожежа в інфекційній лікарні: підозрюваному обрано запобіжний захід

Прокуратура з рішенням суду не погоджується

Прокуратура з рішенням суду не погоджується

Фото ДСНС

Сьогодні, 5 лютого, в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя обрали запобіжний захід завідувачу господарсько-обслуговуючого персоналу обласної інфекційної лікарні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання 061.ua.

За версією правоохоронців, працівника медустанови підозрюють у порушенні вимог ст. 15 Закону "Про охорону праці", оскільки він не зупинив роботу устаткування з підвищеною небезпекою, що створило загрозу для життя людей.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 21:00 до 7:00. Прокуратура з таким рішенням суду не погодилася і буде подавати апеляцію.

Спочатку прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомлялося раніше, одному з працівників оголосили про підозру у справі пожара у лікарні Запоріжжя.