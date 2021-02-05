У "Слузі народу" анонсували великий з'їзд партії: коли він відбудеться

10 лютого має відбутися так званий "технічний" з'їзд

10 лютого має відбутися так званий "технічний" з'їзд

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Як пише RegioNews, про це в коментарі УНІАН повідомив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

Він пояснив, що 10 лютого має відбутися так званий "технічний" з'їзд.

"Для того, щоб висунути кандидатів по двох округах, по яких будуть довибори 28 березня", - розповів Корнієнко.

Так, зазначив він, на цьому з'їзді розглядатимуться лише ці питання.

Водночас він повідомив: "Ближче до кінця лютого буде, можливо навіть дводенний, великий з'їзд з певними стратегічними рішеннями, обговоренням певної стратегії подальших дій і кадровими питаннями також", - сказав депутат.

Крім того, відповідаючи на питання щодо ситуації з розглядом питання про перебування народного депутата Олександра Дубінського на посаді голови Київської обласної організації партії, Корнієнко розповів, що планується засідання Вищої ради партії, яка ухвалює рішення, зокрема, щодо узгодження керівників осередків. "Ми запросили Дубінського для пояснень у вівторок, будемо ці пояснення слухати", - додав парламентарій.

Нагадаємо, "слуги народу" мали провести з'їзд ще наприкінці минулого року, однак передумали.