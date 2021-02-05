В Раде сказали, можно ли запретить вход журналистам телеканалов Медведчука
Журналистам закрытых телеканалов Козака-Медведчука нельзя запретить вход в парламент.
Как пишет RegioNews, об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
Там сказали, что впервые услышали предложение запретить журналистам телеканалов "112", NewsOne и ZIK работать в парламенте только на сегодняшнем пленарном заседании. Его сегодня с трибуны озвучил депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский.
"Для всего есть свой порядок, предлагаю посмотреть на сайте Верховной Рады в разделе пресс-службы о порядке аккредитации. Мы руководствуемся действующим законодавстом, Конституцией и порядком аккредитации", — сообщили в пресс-службе.
В положении об аккредитации журналистов говорится, что отменить аккредитацию можно в случае, если:
- соответствующее заявление подает сам журналист;
- заявление подает медиа, которое он представляет;
- в случае неоднократного или грубого нарушения лицом порядка работы Рады.
В случае, если имели место многократные нарушения, то решение о прекращении аккредитации пресс-служба принимает с учетом рекомендации комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова.
Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".
Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".
Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.
Позже стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.