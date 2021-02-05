09:02  05 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело
11:36  05 февраля
КИУ назвал главных прогульщиков Рады во время четвертой сессии
17:56  05 февраля
В зоне ООС три обстрела, боевики минировали украинские позиции из беспилотника
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2021, 17:33 256

В Раде сказали, можно ли запретить вход журналистам телеканалов Медведчука

05 февраля 2021, 17:33 256
Читайте також українською мовою
СНБО ввела санкции против каналов Медведчука 2 февраля
СНБО ввела санкции против каналов Медведчука 2 февраля
Фото: УНИАН
Читайте також
українською мовою

Журналистам закрытых телеканалов Козака-Медведчука нельзя запретить вход в парламент.

Как пишет RegioNews, об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Там сказали, что впервые услышали предложение запретить журналистам телеканалов "112", NewsOne и ZIK работать в парламенте только на сегодняшнем пленарном заседании. Его сегодня с трибуны озвучил депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский.

"Для всего есть свой порядок, предлагаю посмотреть на сайте Верховной Рады в разделе пресс-службы о порядке аккредитации. Мы руководствуемся действующим законодавстом, Конституцией и порядком аккредитации", — сообщили в пресс-службе.

В положении об аккредитации журналистов говорится, что отменить аккредитацию можно в случае, если:

  • соответствующее заявление подает сам журналист;
  • заявление подает медиа, которое он представляет;
  • в случае неоднократного или грубого нарушения лицом порядка работы Рады.

В случае, если имели место многократные нарушения, то решение о прекращении аккредитации пресс-служба принимает с учетом рекомендации комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

Позже стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.

санкции Украина Верховная Рада запрет Виктор Медведчук

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Как Кирилл Тимошенко добьет рейтинг Зеленского "Большим строительством" в 2021 году
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram