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05 лютого 2021, 14:33 191

У Раді пропонують заборонити працювати у парламенті журналістам телеканалів, проти яких запровадили санкції

05 лютого 2021, 14:33 191
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Фото з відкритих джерел
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У Раді пропонують заборонити працювати у парламенті журналістам телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію сесії Верховної ради.

Народний депутат Роман Лозинський (фракція "Голос") пропонує не пускати журналістів трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne, ZIK, проти яких запровадили санкції, до будівлі Верховної Ради.

Переважна більшість народних депутатів із проукраїнською позицією наполягає на тому, щоб так звані журналісти з проросійських каналів не працювали у парламенті України, - заявив Лозинський на пленарному засіданні.

Він зазначив, що, незважаючи на впроваджені проти телеканалів санкції, їхні журналісти та оператори продовжують працювати у парламенті, зокрема, на третьому поверсі (де на сьогодні розміщений пресцентр - ред).

Такий рашизм не має проходити на третій поверх нашого парламенту, - зазначив Лозинський.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.

санкції Верховна Рада журналісти нардеп Голос телеканал

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