У Раді пропонують заборонити працювати у парламенті журналістам телеканалів, проти яких запровадили санкції

Нардеп Лозинський заявив, що "рашизм не має проходити на третій поверх нашого парламенту"

Нардеп Лозинський заявив, що "рашизм не має проходити на третій поверх нашого парламенту"

Фото з відкритих джерел

У Раді пропонують заборонити працювати у парламенті журналістам телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію сесії Верховної ради.

Народний депутат Роман Лозинський (фракція "Голос") пропонує не пускати журналістів трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne, ZIK, проти яких запровадили санкції, до будівлі Верховної Ради.

Переважна більшість народних депутатів із проукраїнською позицією наполягає на тому, щоб так звані журналісти з проросійських каналів не працювали у парламенті України, - заявив Лозинський на пленарному засіданні.

Він зазначив, що, незважаючи на впроваджені проти телеканалів санкції, їхні журналісти та оператори продовжують працювати у парламенті, зокрема, на третьому поверсі (де на сьогодні розміщений пресцентр - ред).

Такий рашизм не має проходити на третій поверх нашого парламенту, - зазначив Лозинський.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.