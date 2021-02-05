09:02  05 лютого
Коронавірус в Україні: за добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло
11:36  05 лютого
КВУ назвав головних прогульників Ради під час четвертої сесії
08:11  05 лютого
Вночі на Донбасі зафіксували нове порушення: бойовики гатили із гранатометів та автоматів
UA | RU
UA | RU
05 лютого 2021, 11:06 662

Стало відомо, хто зважився подати позов проти указу президента про закриття телеканалів

05 лютого 2021, 11:06 662
Читайте также на русском языке
До суду надійшли позовні заяви від адвоката Павла Попкова та юриста з Харкова Романа Лихачова
До суду надійшли позовні заяви від адвоката Павла Попкова та юриста з Харкова Романа Лихачова
Фото: facebook.com/Роман Лихачов
Читайте также
на русском языке

В Касаційний адміністративний суд подав позов юрист з Харкова Роман Лихачов, який вважає незаконним указ Володимира Зеленського про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

"З командою юристів ми довго сперечалися про законність Указу Президента Зеленського про закриття телеканалів. Я свій вибір зробив давно: я залишаюся юристом, а не політиком, тому вважаю, що в указі про закриття телеканалів є величезна кількість порушень законодавства і саме суд повинен вирішити, чи законний указ Зеленського. Ми живемо в правовій державі й закон однаковий для всіх", - повідомив Лихачов.

Так, відповідачем у поданій до суду позовній заяві значиться президент України, а третьою особою - Служба безпеки України.

Правозахисник просить суд визнати указ президента №43/2021 незаконним і скасувати його.

Відомо, що ще один позов проти указу президента про закриття телеканалів подав адвокат Павло Попков (адвокатське свідоцтво видано Радою адвокатів Донецької області).

Раніше повідомлялося, що введення санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному суді.

суд СБУ президент адвокат телеканал указ

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тетяна Семенова: "Депутати Київської облради від "Слуги народу" отримують від Дубінського певні орієнтири"
"Телекнопки Медведчука" вимкнуто. Що далі
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua