Стало відомо, хто зважився подати позов проти указу президента про закриття телеканалів

До суду надійшли позовні заяви від адвоката Павла Попкова та юриста з Харкова Романа Лихачова

До суду надійшли позовні заяви від адвоката Павла Попкова та юриста з Харкова Романа Лихачова

Фото: facebook.com/Роман Лихачов

В Касаційний адміністративний суд подав позов юрист з Харкова Роман Лихачов, який вважає незаконним указ Володимира Зеленського про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

"З командою юристів ми довго сперечалися про законність Указу Президента Зеленського про закриття телеканалів. Я свій вибір зробив давно: я залишаюся юристом, а не політиком, тому вважаю, що в указі про закриття телеканалів є величезна кількість порушень законодавства і саме суд повинен вирішити, чи законний указ Зеленського. Ми живемо в правовій державі й закон однаковий для всіх", - повідомив Лихачов.

Так, відповідачем у поданій до суду позовній заяві значиться президент України, а третьою особою - Служба безпеки України.

Правозахисник просить суд визнати указ президента №43/2021 незаконним і скасувати його.

Відомо, що ще один позов проти указу президента про закриття телеканалів подав адвокат Павло Попков (адвокатське свідоцтво видано Радою адвокатів Донецької області).

Раніше повідомлялося, що введення санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному суді.