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05 лютого 2021, 14:18 185

У Разумкова підтвердили, що він взяв відпустку

05 лютого 2021, 14:18 185
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Він перебуває в Києві
Він перебуває в Києві
Фото: УНІАН
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Глава українського парламенту Дмитро Разумков взяв один день відпустки в п'ятницю, 5 лютого, за власний рахунок.

Як пише RegioNews, про це прессекретарка Разумкова Ольга Туній повідомила в коментарі Українській правді.

"Дмитро Олександрович взяв відпустку на один день за свій рахунок. У понеділок він буде на роботі", — сказала вона.

Прессекретарка також вказала, що спікер перебуває в Києві і пізніше сам зможе повідомити, чому вирішив взяти відпустку.

Нагадаємо, сьогодні Разумков був відсутній у Раді.

Україна спікер Верховна Рада парламент відпустка

 
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