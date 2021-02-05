У Разумкова підтвердили, що він взяв відпустку
Він перебуває в Києві
Він перебуває в Києві
Глава українського парламенту Дмитро Разумков взяв один день відпустки в п'ятницю, 5 лютого, за власний рахунок.
Як пише RegioNews, про це прессекретарка Разумкова Ольга Туній повідомила в коментарі Українській правді.
"Дмитро Олександрович взяв відпустку на один день за свій рахунок. У понеділок він буде на роботі", — сказала вона.
Прессекретарка також вказала, що спікер перебуває в Києві і пізніше сам зможе повідомити, чому вирішив взяти відпустку.
Нагадаємо, сьогодні Разумков був відсутній у Раді.
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