В Раде предлагают запретить работать в парламенте журналистам телеканалов, против которых ввели санкции

Нардеп Лозинский заявил, что "рашизм не должен проходить на третий этаж нашего парламента"

Нардеп Лозинский заявил, что "рашизм не должен проходить на третий этаж нашего парламента"

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В Раде предлагают запретить работать в парламенте журналистам телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию сессии Верховной рады.

Народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос") предлагает не пускать журналистов трех телеканалов - "112 Украина", NewsOne, ZIK, против которых ввели санкции, к зданию Верховной Рады.

Подавляющее большинство народных депутатов с проукраинской позицией настаивает на том, чтобы так называемые журналисты из пророссийских каналов не работали в парламенте Украины, - заявил Лозинский на пленарном заседании.

Он отметил, что, несмотря на введенные против телеканалов санкции, их журналисты и операторы продолжают работать в парламенте, в частности, на третьем этаже (где на сегодня расположен пресс-центр - ред).

Такой рашизм не должен проходить на третий этаж нашего парламента, - отметил Лозинский.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

Впоследствии стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука обжалуют в Верховном Суде.