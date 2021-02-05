09:02  05 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело
11:36  05 февраля
КИУ назвал главных прогульщиков Рады во время четвертой сессии
08:11  05 февраля
Ночью на Донбассе зафиксировали новое нарушение: боевики били из гранатометов и автоматов
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2021, 14:33 102

В Раде предлагают запретить работать в парламенте журналистам телеканалов, против которых ввели санкции

05 февраля 2021, 14:33 102
Читайте також українською мовою
Нардеп Лозинский заявил, что "рашизм не должен проходить на третий этаж нашего парламента"
Нардеп Лозинский заявил, что "рашизм не должен проходить на третий этаж нашего парламента"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Раде предлагают запретить работать в парламенте журналистам телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию сессии Верховной рады.

Народный депутат Роман Лозинский (фракция "Голос") предлагает не пускать журналистов трех телеканалов - "112 Украина", NewsOne, ZIK, против которых ввели санкции, к зданию Верховной Рады.

Подавляющее большинство народных депутатов с проукраинской позицией настаивает на том, чтобы так называемые журналисты из пророссийских каналов не работали в парламенте Украины, - заявил Лозинский на пленарном заседании.

Он отметил, что, несмотря на введенные против телеканалов санкции, их журналисты и операторы продолжают работать в парламенте, в частности, на третьем этаже (где на сегодня расположен пресс-центр - ред).

Такой рашизм не должен проходить на третий этаж нашего парламента, - отметил Лозинский.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

Впоследствии стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука обжалуют в Верховном Суде.

санкции Верховная Рада журналисты нардеп Голос телеканал

У Разумкова подтвердили, что он взял отпуск
05 февраля 2021, 14:18
Стало известно, кто решился подать иск против указа президента о закрытии телеканалов
05 февраля 2021, 11:06
У Зеленского расценили заявление ОПЗЖ об импичменте президенту как самопиар
05 февраля 2021, 11:03
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как Кирилл Тимошенко добьет рейтинг Зеленского "Большим строительством" в 2021 году
Татьяна Семенова: "Депутаты Киевского облсовета от "Слуги народа" получают от Дубинского определенные ориентиры"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua