08:56  04 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
17:58  04 лютого
Пожежа у лікарні Запоріжжя: поліція розглядає декілька версій трагедії
18:36  04 лютого
Доба на Донбасі: 4 порушення режиму "тиші", поранений український боєць
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2021, 21:15 158

Колишнього політв’язня Кремля Сущенка висувають в нардепи на Черкащині

04 лютого 2021, 21:15 158
Читайте также на русском языке
Довибори у Верховну Раду відбудуться у зв’язку із призначенням нардепа від "Слуги народу” Олександра Скічка головою Черкаської ОДА
Довибори у Верховну Раду відбудуться у зв’язку із призначенням нардепа від "Слуги народу” Олександра Скічка головою Черкаської ОДА
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Партія "Європейська солідарність" заявила про намір висувати кандидатом у народні депутати в Черкаській області колишнього політв'язня Кремля і заступника голови Черкаської обласної ради Романа Сущенка.

Про це у Facebook повідомив п’ятий президент України та лідер партії Петро Порошенко, передає RegioNews.

Відомо, що Роман Сущенко стане кандидатом у народні депутати від партії на довиборах у Верховну Раду по 197 окрузі (Черкаська область), як тільки вони офіційно будуть оголошені.

Сущенко був незаконно заарештований та утримуваний за гратами в Російській Федерації з 30 вересня 2016 до 7 вересня 2019 року.

Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення нардепа Скічко на посаду голови Черкаської ОДА.

29 січня президент Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської облдержадміністрації.

Також повідомлялося, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.

вибори Верховна Рада Черкаська область ОДА Роман Сущенко Олександр Скічко

"Міністр розгрому" Чернишов зберігає вплив на керівництво Київської області - депутат
04 лютого 2021, 20:37
Рада ухвалила закон, який передбачає компенсації за затримки пенсій і зарплат
04 лютого 2021, 17:47
Рада ухвалила закон про дистанційну роботу українців: що зміниться
04 лютого 2021, 16:58
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тетяна Семенова: "Депутати Київської облради від "Слуги народу" отримують від Дубінського певні орієнтири"
"Телекнопки Медведчука" вимкнуто. Що далі
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua