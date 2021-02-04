Колишнього політв’язня Кремля Сущенка висувають в нардепи на Черкащині

Довибори у Верховну Раду відбудуться у зв’язку із призначенням нардепа від "Слуги народу” Олександра Скічка головою Черкаської ОДА

Довибори у Верховну Раду відбудуться у зв’язку із призначенням нардепа від "Слуги народу” Олександра Скічка головою Черкаської ОДА

Фото: Facebook

Партія "Європейська солідарність" заявила про намір висувати кандидатом у народні депутати в Черкаській області колишнього політв'язня Кремля і заступника голови Черкаської обласної ради Романа Сущенка.

Про це у Facebook повідомив п’ятий президент України та лідер партії Петро Порошенко, передає RegioNews.

Відомо, що Роман Сущенко стане кандидатом у народні депутати від партії на довиборах у Верховну Раду по 197 окрузі (Черкаська область), як тільки вони офіційно будуть оголошені.

Сущенко був незаконно заарештований та утримуваний за гратами в Російській Федерації з 30 вересня 2016 до 7 вересня 2019 року.

Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення нардепа Скічко на посаду голови Черкаської ОДА.

29 січня президент Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської облдержадміністрації.

Також повідомлялося, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.