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04 лютого 2021, 20:37 132

"Міністр розгрому" Чернишов зберігає вплив на керівництво Київської області - депутат

04 лютого 2021, 20:37 132
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До орбіти його впливу відносять голову Київської ОДА Василя Володіна та очільника облради Олександра Склярова
До орбіти його впливу відносять голову Київської ОДА Василя Володіна та очільника облради Олександра Склярова
Фото: із відкритих джерел
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Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який раніше очолював Київську ОДА, залишив в області свою команду, і люди з його оточення нині очолюють облдержадміністрацію та Київську обласну раду.

Про це в інтерв’ю для RegioNews розповіла депутат Київської обласної ради 8-го скликання від "Європейської солідарності" Тетяна Семенова.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов досі має чималий вплив і в ОДА, і в Київській облраді, Семенова зазначила, що він залишив в області свою команду.

Ні для кого не секрет, що коли Олексій Чернишов йшов на посаду міністра, то він залишив тут свою команду. І Скляров (Олександр Скляров — голова Київської облради - ред.), і нинішній голова обласної адміністрації Василь Володін - це люди з команди Чернишова”, - сказала Семенова.

Вона припустила, що певно, у них є якесь спілкування, а значить і є вплив Олексія Чернишова.

Та я не думаю, що "міністр розгрому", як його називають у народі, радив би вчиняти так, як зараз вчиняє Скляров, що поводиться як людина, яка має дві лопати в руках – і обома копає собі глибоку яму”, - додала Тетяна Семенова.

Нагадаємо, у своєму інтерв'ю Тетяна Семенова розповіла, що Олександр Дубінський має вплив на "Слуг народу” в Київській облраді.

Також вона повідомила, що Олександр Скляров дестабілізує ситуацію в Київській облраді.

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облрада ОДА Олексій Чернишов Київська область Мінрегіон Інтерв'ю Тетяна Семенова

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