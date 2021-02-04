"Міністр розгрому" Чернишов зберігає вплив на керівництво Київської області - депутат

До орбіти його впливу відносять голову Київської ОДА Василя Володіна та очільника облради Олександра Склярова

До орбіти його впливу відносять голову Київської ОДА Василя Володіна та очільника облради Олександра Склярова

Фото: із відкритих джерел

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який раніше очолював Київську ОДА, залишив в області свою команду, і люди з його оточення нині очолюють облдержадміністрацію та Київську обласну раду.

Про це в інтерв’ю для RegioNews розповіла депутат Київської обласної ради 8-го скликання від "Європейської солідарності" Тетяна Семенова.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов досі має чималий вплив і в ОДА, і в Київській облраді, Семенова зазначила, що він залишив в області свою команду.

Ні для кого не секрет, що коли Олексій Чернишов йшов на посаду міністра, то він залишив тут свою команду. І Скляров (Олександр Скляров — голова Київської облради - ред.), і нинішній голова обласної адміністрації Василь Володін - це люди з команди Чернишова”, - сказала Семенова.

Вона припустила, що певно, у них є якесь спілкування, а значить і є вплив Олексія Чернишова.

Та я не думаю, що "міністр розгрому", як його називають у народі, радив би вчиняти так, як зараз вчиняє Скляров, що поводиться як людина, яка має дві лопати в руках – і обома копає собі глибоку яму”, - додала Тетяна Семенова.

Нагадаємо, у своєму інтерв'ю Тетяна Семенова розповіла, що Олександр Дубінський має вплив на "Слуг народу” в Київській облраді.

Також вона повідомила, що Олександр Скляров дестабілізує ситуацію в Київській облраді.

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