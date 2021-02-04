Рада ухвалила закон, який передбачає компенсації за затримки пенсій і зарплат
Також нардепи актуалізували перелік фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування
Також нардепи актуалізували перелік фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування
В Україні передбачили компенсації за затримки пенсій і зарплат. Верховна Рада схвалила у другому читанні відповідний законопроєкт №3817.
Як пише RegioNews, за документ проголосували 323 парламентарі.
Закон встановлює вичерпний перелік грошових доходів громадян, які підлягають компенсації у випадку порушення встановлених строків їх виплати:
- пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);
- соціальні виплати;
- стипендії;
- заробітна плата (грошове забезпечення);
- сума індексації грошових доходів громадян.
У документі уточнюється, які саме доплати та інші виплати входять до пенсії як виду доходу, втрата частини якого компенсується.
Крім того, нардепи актуалізували перелік фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування, кошти яких використовуються для виплати компенсації.
Раніше повідомлялося, що в Україні підвищать зарплати вчителям.
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