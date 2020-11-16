"Стан стабільно поганий": Олександр Скічко розповів про транспортну галузь України

Системно транспортною галуззю в Україні ніхто не займається

Системно транспортною галуззю в Україні ніхто не займається

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України від партії "Слуга народу" та член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України та критику профільного міністерства.

Як передає RegioNews, про це Скічко розповів у інтерв'ю виданню Delo.ua.

Якщо коротко - вона занепадає. Стан стабільно поганий з тенденцією до погіршення. Попри всю стратегічну важливість і все ще великий потенціал, ніхто системно транспортною галуззю в Україні не займається, і так триває вже років 15 точно", - розповів він.

На його думку, тоді, коли інші країни залучають інвестиції в модернізацію своєї транспортної інфраструктури, Україна продовжує зношувати те старе, що в неї лишилось.

Ми відстаємо від усіх наших сусідів, і, тільки для того, щоби їх наздогнати, нам треба вкладати більше, ніж вкладають вони. Ми ж навпаки - вкладаємо менше. Без вкладень в інфраструктуру транспортна галузь не може розвиватися", - додав нардеп.

Скічко також зазначив, що державну політику у сфері транспорту мав би формувати відповідний орган виконавчої влади - Міністерство транспорту та інфраструктури.

"Чи існує така політика? Ні, на жаль. Але ж ідеться про зрозумілі правила і принципи, за яким працює весь світ... Допоки бізнес не бачить такої політики і не вірить в те, що робить держава, він дуже обережно заходитиме на ринок і не ризикуватиме вкладати. Між тим, це не тільки втрачені або не зароблені десятки, якщо не сотні, мільярдів гривень щороку для країни. Це також не створені тисячі нових робочих місць", - підкреслив він.

На думку нардепа, профільний міністр Владислав Криклій не продемонстрував системного бачення реформи галузі.

"Рік минув - не зроблено нічого. Якщо говорити про реальні результати, а не меморандуми. Абсолютно нічого! Міністерство має формувати політику і задавати вектор розвитку галузі, має бути план і розуміння, якою буде галузь через п’ять-десять років... Є якісь хаотичні безсистемні рішення, які насправді нічого не вирішують, а лише консервують проблеми, які накопичувалися роками. Міністр затикає дірки, які регулярно виникають у прогнилій системі", - зазначив Скічко.

Раніше нардеп Скічко заявив, що перегляд тарифів Укрзалізниці можливий тільки після реформування, і це має вирішувати НКРТ.