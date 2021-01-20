Кабмін погодив призначення нардепа Скічка на посаду голови Черкаської ОДА

Тепер призначити очільника ОДА має президент

Тепер призначити очільника ОДА має президент

Фото: delo.ua

Кабінет міністрів погодив призначення народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної держадміністрації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію засідання уряду.

Скічко, виступаючи перед членами Кабміну, відповів стосовно своїх дій, як майбутній голова ОДА щодо розвитку області. Так, зокрема, серед своїх основних завдань він вбачає протидію пандемії, підготовку населення до вакцинації та "Велике будівництво" президента Зеленського.

Після доповіді Скічка, члени Кабміну проголосували "За" підтримку кадрових питань, у тому числі погодження кандидатури нардепа Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, Кабмін лише погоджує кандидатуру, а призначатиме нового очільника ОДА вже президент.

Раніше повідомлялось, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.