12:16  20 січня
Навіть безкоштовно 52% українців не готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування
10:17  20 січня
В Одесі знову масово "замінували" дитсадки: поліція проводить перевірку
08:11  20 січня
Доба на Донбасі: бойовики вели обстріл поблизу Водяного та Південного
UA | RU
UA | RU
20 січня 2021, 13:33 22

Кабмін погодив призначення нардепа Скічка на посаду голови Черкаської ОДА

20 січня 2021, 13:33 22
Читайте также на русском языке
Тепер призначити очільника ОДА має президент
Тепер призначити очільника ОДА має президент
Фото: delo.ua
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів погодив призначення народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної держадміністрації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію засідання уряду.

Скічко, виступаючи перед членами Кабміну, відповів стосовно своїх дій, як майбутній голова ОДА щодо розвитку області. Так, зокрема, серед своїх основних завдань він вбачає протидію пандемії, підготовку населення до вакцинації та "Велике будівництво" президента Зеленського.

Після доповіді Скічка, члени Кабміну проголосували "За" підтримку кадрових питань, у тому числі погодження кандидатури нардепа Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, Кабмін лише погоджує кандидатуру, а призначатиме нового очільника ОДА вже президент.

Раніше повідомлялось, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.

Кабмін Черкаси Слуга народа депутат ОДА регіони голова
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Одеська головоломка: скільки протримається союз мера Труханова з "сірими кардиналами" Кауфманом і Грановським
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Всі блоги »