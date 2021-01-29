Олександра Скічка призначено головою Черкаської облдержадміністрації
Указ №38/2021 «Про призначення О.Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації» оприлюднений на сайті президента.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт глави держави.
Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.
Призначити СКІЧКА Олександра Олександровича головою Черкаської обласної державної адміністрації, - йдеться в указі.
Як повідомлялося, Скічко розповів як буде формувати нову команду в Черкаській ОДА.
Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення нардепа Скічко на посаду голови Черкаської ОДА.
Раніше повідомлялося, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.
Скічко розповів про своє бачення подальшого розвитку області та першочергові завдання на новій посаді.
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