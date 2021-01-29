Олександра Скічка призначено головою Черкаської облдержадміністрації

Відповідний указ підписав президент Зеленський

Відповідний указ підписав президент Зеленський

Фото: Офіс президента

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт глави держави.

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Призначити СКІЧКА Олександра Олександровича головою Черкаської обласної державної адміністрації, - йдеться в указі.

Як повідомлялося, Скічко розповів як буде формувати нову команду в Черкаській ОДА.

Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення нардепа Скічко на посаду голови Черкаської ОДА.

Раніше повідомлялося, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.

Скічко розповів про своє бачення подальшого розвитку області та першочергові завдання на новій посаді.

Читайте також: Олександр Скічко. Голова Черкаської обласної державної адміністрації. Досьє.