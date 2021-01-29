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29 січня 2021, 20:27 323

Олександра Скічка призначено головою Черкаської облдержадміністрації

29 січня 2021, 20:27 323
Читайте также на русском языке
Відповідний указ підписав президент Зеленський
Відповідний указ підписав президент Зеленський
Фото: Офіс президента
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Указ №38/2021 «Про призначення О.Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації» оприлюднений на сайті президента.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт глави держави.

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Призначити СКІЧКА Олександра Олександровича головою Черкаської обласної державної адміністрації, - йдеться в указі.

Як повідомлялося, Скічко розповів як буде формувати нову команду в Черкаській ОДА.

Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення нардепа Скічко на посаду голови Черкаської ОДА.

Раніше повідомлялося, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.

Скічко розповів про своє бачення подальшого розвитку області та першочергові завдання на новій посаді.

Читайте також: Олександр Скічко. Голова Черкаської обласної державної адміністрації. Досьє.

призначення Володимир Зеленський президент Черкаська область ОДА голова Олександр Скічко

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