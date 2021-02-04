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04 лютого 2021, 16:58 174

Рада ухвалила закон про дистанційну роботу українців: що зміниться

04 лютого 2021, 16:58 174
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Закон розмежовує поняття надомної праці та дистанційної праці
Закон розмежовує поняття надомної праці та дистанційної праці
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроєкт, який врегулює положення про дистанційну роботу українців. Йдеться про проєкт закону №4051.

Як пише RegioNews, за документ проголосували 322 нардепи.

Закон розмежовує поняття надомної праці та дистанційної праці.

Дистанційну роботу співробітник виконує поза приміщеннями роботодавця у будь-якому місці за його вибором і з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Надомна ж робота виконується за місцем проживання співробітника або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях.

Роботодавцю надали право при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або інше місце за його вибором, де буде виконуватись трудова функція (для належного оформлення працівника на дистанційну роботу).

Закон дозволив працівнику ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами, з якими працівник має бути ознайомлений у письмовій формі, шляхом обміну електронними документами.

Він також може дистанційно ознайомитися з вимогами щодо охорони праці за допомогою відеозв’язку.

Документ дозволив працівнику поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи у звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця.

Працівник, відповідно до закону, може вимагати від роботодавця тимчасовий (до 2-х місяців) перехід на дистанційну роботу в разі, якщо на робочому місці щодо його вчинили дії, що містять ознаки дискримінації.

Нагадаємо, що відповідний документ у першому читанні парламент ухвалив 3 листопада 2020 року.

Україна закон Верховна Рада робота парламент

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