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04 февраля 2021, 21:15 132

Бывшего политузника Кремля Сущенко выдвигают в нардепы в Черкасской области

04 февраля 2021, 21:15 132
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Довыборы в Верховную Раду состоятся в связи с назначением нардепа от "Слуги народа" Александра Скичко главой Черкасской ОГА
Довыборы в Верховную Раду состоятся в связи с назначением нардепа от "Слуги народа" Александра Скичко главой Черкасской ОГА
Фото: Facebook
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Партия "Европейская солидарность" заявила о намерении выдвигать кандидатом в народные депутаты в Черкасской области бывшего политзаключенного Кремля и заместителя председателя Черкасского областного совета Романа Сущенко.

Об этом в Facebook сообщил пятый президент Украины и лидер партии Петр Порошенко, передает RegioNews.

Известно, что Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии на довыборах в Верховную Раду по 197 округу (Черкасская область), как только они официально будут объявлены.

Сущенко был незаконно арестован и удерживаемый за решеткой в ​​Российской Федерации с 30 сентября 2016 по 7 сентября 2019 года.

Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

29 января Президент Зеленский назначил Александра Скичко главой Черкасской облгосадминистрации.

Также сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

выборы Верховная Рада Черкасская область ОГА Роман Сущенко Александр Скичко

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