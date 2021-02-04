Дело покушения на убийство чиновника СБУ: суд разрешил задержать Нескоромного

Ранее СБУ объявила его во всеукраинский и международный розыск

Ранее СБУ объявила его во всеукраинский и международный розыск

Фото: из открытых источников

Суд дал разрешение на задержание бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства руководителя внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.

Об этом сообщается на сайте МВД в реестре лиц, скрывающихся от органов власти, передает RegioNews.

Так, в графе "мера пресечения" в розыскной карточке Нескромного на сайте МВД сообщается, что судом принято постановление о разрешении на задержание с целью повода.

По данным МВД, дата исчезновения Нескромного - 29 января 2021 года, его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

Напомним, ранее в СБУ сообщили о задержании полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи намекнул также, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке заказного убийства.