СБУ викрила привласнення понад 32 мільйонів гривень "Укргідроенерго"

Тривають слідчі дії для вилучення доказів

Тривають слідчі дії для вилучення доказів

Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією задокументувала привласнення комерсантами майна ПрАТ "Укргідроенерго" на понад 32 мільйони гривень. Вони організували оборудку на роботах із берегоукріплення річки для потреб Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Наприкінці 2020 року оперативники ініціювали перевірку виконання умов договору. Вона зафіксувала відсутність на складах комерційної структури необхідної кількості матеріалів для забезпечення робіт. Зокрема, фахівці виявили нестачу щебеню та каміння скелястих порід, які мали використати на роботах для підвищення надійності та безпеки гідротехнічних споруд.

Раніше, у межах досудового розслідування, співробітники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років спеціалісти ПрАТ "Укргідроенерго" проводили роботи на земельних ділянках, які знаходяться у власності товариства. Менеджмент "Укргідроенерго" передав видобуті матеріали загальним обсягом майже 60 тисяч кубічних метрів підряднику – ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво".

Наразі тривають слідчі дії для вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення фігурантами провадження.

Нагадаємо, 17 грудня був викритий один з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 млрд грн.