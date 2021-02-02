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02 лютого 2021, 16:17 259

У Чернівцях і далі вимагають визнати незаконною першу сесію міськради: подали апеляцію на рішення суду

02 лютого 2021, 16:17 259
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Судове рішення оскаржує "Команда Михайлішина"
Судове рішення оскаржує "Команда Михайлішина"
Фото з відкритих джерел
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У Чернівцях політична партія "Команда Михайлішина" подала апеляцію на судове рішення Чернівецького окружного адміністративного суду щодо визнання незаконності проведення першої сесії міськради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням molbuk.ua.

За словами голови партії "Команда Михайлішина" Віталія Михайлішина, його партія оскаржує судове рішення окружного адмінсуду, який відмовився задовольнити попередній позов партії щодо визнання незаконним проведення першої сесії Чернівецької міської ради.

Сам Михайлішин і кандидати, які пройшли до міськради від його команди, а також кандидати від партії "Рідне місто", досі не зареєстровані як депутати в ТВК.

Як повідомлялося раніше, 26 січня у Чернівцях суд відмовив позивачу, який вимагав скасувати першу сесію міськради 8-го скликання.

Нагадаємо, ще від 21 грудня першу сесію Чернівецької міськради уже вдруге спробували оскаржити в суді.

Тим часом Чернівецька міськрада обрала секретаря, заступників міського голови і затвердила склад виконкому.

А під завісу року, 29 грудня у Чернівцях прийняли бюджет міста на 2021 рік.

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