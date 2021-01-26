09:02  26 січня
Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 779 нових випадків
12:49  26 січня
Арахамія пригрозив "слугам" виключенням, якщо не підтримають закон про референдум
17:54  26 січня
Бойовики на Донбасі сьогодні двічі гатили по позиціях ЗСУ
UA | RU
UA | RU
26 січня 2021, 17:06 84

У Чернівцях суд відмовив позивачу, який вимагав скасувати першу сесію міськради 8-го скликання

26 січня 2021, 17:06 84
Читайте также на русском языке
Ухвалу оголосили сьогодні
Ухвалу оголосили сьогодні
Фото ІА АСС
Читайте также
на русском языке

Суд оголосив ухвалу у справі за позовом представниці «Команди Михайлішина» проти ТВК щодо визнання незаконним проведення першої сесії міськради 8-го скликання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інформаційну агенцію АСС.

Сьогодні, 26 січня, у Чернівецькому окружному адміністративному суді завершився розгляд справи за позовом представниці партії "Команда Михайлішина" Аліни Олевич проти Чернівецької міської ТВК.

Позивачка вимагала визнати незаконним проведення першої сесії міськради 8-го скликання. Наслідком цього могло стати скасування усіх подальших рішень міської ради – від кадрових до прийняття міського бюджету на 2021 рік.

Суддя Олег Анісімов зачитав ухвалу у справі.

У задоволенні позову Аліни Олевич до Чернівецької міської ТВК – відмовити у повному обсязі, - сказав суддя.

Як зазначив Олег Анісімов, під час виборчого процесу Чернівецькою міською ТВК були допущенні численні процедурні порушення, однак, на думку суду, такі порушення не є достатніми для скасування оскаржуваних рішень.

Коли в особи на нозі бородавка, ми ногу не ампутуємо. Так само і з міською радою. Чернівчани зробили свій вибір на виборчих дільницях. Ми просто перевіряємо процедуру, - пояснив суддя.

Позивачка може оскаржити це рішення в установленому порядку.

Як повідомлялося раніше, ще від 21 грудня першу сесію Чернівецької міськради уже вдруге спробували оскаржити в суді.

Тим часом Чернівецька міськрада обрала секретаря, заступників міського голови і затвердила склад виконкому.

А під завісу року, 29 грудня у Чернівцях прийняли бюджет міста на 2021 рік.

І аж 13 січня у Чернівцях міська ТВК з десятої спроби змогла зареєструвати усіх депутатів міськради.

суд Чернівці горсовет сесія рішення
У Чернігові з третьої спроби змогли зібрати депутатів на сесію облради
26 січня 2021, 16:56
НАБУ завершило розслідування справи про корупцію ексголови Чернівецької облради
26 січня 2021, 12:25
У Черкасах депутати міськради просять Авакова розслідувати смерть колеги
26 січня 2021, 11:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Борис Філатов
Всі блоги »