У Чернівцях суд відмовив позивачу, який вимагав скасувати першу сесію міськради 8-го скликання

Ухвалу оголосили сьогодні

Ухвалу оголосили сьогодні

Фото ІА АСС

Суд оголосив ухвалу у справі за позовом представниці «Команди Михайлішина» проти ТВК щодо визнання незаконним проведення першої сесії міськради 8-го скликання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інформаційну агенцію АСС.

Сьогодні, 26 січня, у Чернівецькому окружному адміністративному суді завершився розгляд справи за позовом представниці партії "Команда Михайлішина" Аліни Олевич проти Чернівецької міської ТВК.

Позивачка вимагала визнати незаконним проведення першої сесії міськради 8-го скликання. Наслідком цього могло стати скасування усіх подальших рішень міської ради – від кадрових до прийняття міського бюджету на 2021 рік.

Суддя Олег Анісімов зачитав ухвалу у справі.

У задоволенні позову Аліни Олевич до Чернівецької міської ТВК – відмовити у повному обсязі, - сказав суддя.

Як зазначив Олег Анісімов, під час виборчого процесу Чернівецькою міською ТВК були допущенні численні процедурні порушення, однак, на думку суду, такі порушення не є достатніми для скасування оскаржуваних рішень.

Коли в особи на нозі бородавка, ми ногу не ампутуємо. Так само і з міською радою. Чернівчани зробили свій вибір на виборчих дільницях. Ми просто перевіряємо процедуру, - пояснив суддя.

Позивачка може оскаржити це рішення в установленому порядку.

Як повідомлялося раніше, ще від 21 грудня першу сесію Чернівецької міськради уже вдруге спробували оскаржити в суді.

Тим часом Чернівецька міськрада обрала секретаря, заступників міського голови і затвердила склад виконкому.

А під завісу року, 29 грудня у Чернівцях прийняли бюджет міста на 2021 рік.

І аж 13 січня у Чернівцях міська ТВК з десятої спроби змогла зареєструвати усіх депутатів міськради.