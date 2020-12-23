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23 грудня 2020, 14:15 5

Чернівецька міськрада обрала секретаря, заступників міського голови і затвердила склад виконкому

23 грудня 2020, 14:15 5
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Секретар і всі три заступники – представники політсили новообраного мера "Єдина Альтернатива"
Секретар і всі три заступники – представники політсили новообраного мера "Єдина Альтернатива"
Фото chernivtsy.eu
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У Чернівцях депутати міської ради шляхом таємного голосування обрали секретарем міськради депутатку "Єдиної альтернативи" Марину Кирилюк.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Кандидатуру Марини Кирилюк підтримали 25 депутатів, проти не було жодного голосу. На посади заступників мера Романа Клічука затверджено Юрія Лесюка, Євгена Маховікова та Василя Зазуляка – 22-ма голосами депутатів.

Також Чернівецька міська рада затвердила кількісний і персональний склад міськвиконкому. До нього, окрім мера, його заступників і секретаря, увійшли місцеві підприємці і громадські діячі.

Довідково.

Марина Кирилюк – магістр економіки, громадська діячка, має досвід викладацької роботи, власниця ПП "Західна маркетингова компанія". З 2010 по 2015 роки була депутатом Чернівецької обласної ради, головою постійної комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, туризму та паливно-енергетичного комплексу. Входила до складу колегії обласної ради. Стала депутатом Чернівецької міськради 8-го скликання від політичної партії "Єдина альтернатива".

Юрій Лесюк – лікар, свого часу – головний лікар обласного СНІД-центру, 2014-2019рр. – заступник начальника департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, 2019=2020рр. – заступник голови Черкаської ОДА. Депутат Чернівецької облради 8-го скликання від партії "Єдина альтернатива".

Євген Маховіков – працює 25 років у "ПриватБанку", зараз директор Чернівецької філії "ПриватБанку". Балотувався до Чернівецької міськради від партії "Єдина альтернатива".

Василь Зазуляк – має медичну освіту, а також закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури. З 2005 року працює директором ТОВ "Вест-Буд". Член Ради директорів Конфедерації будівельників України. Власник будівельної фірми і членом виконавчого комітету Чернівецької міськради. Раніше був депутатом Першотравневої райради у Чернівцях від ВО "Свобода”, від цієї ж політсили балотувався до парламенту 2019 року. Зараз депутат Чернівецької міськради від політичної партії "Єдина альтернатива".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тим часом першу сесію Чернівецької міськради уже вдруге намагаються оскаржити в суді.

Чернівці горсовет сесія секретар заступник
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