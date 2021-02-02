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02 лютого 2021, 14:38 184

Чернігівська облрада збереться на сесію для затвердження бюджету

02 лютого 2021, 14:38 184
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Обласна рада не могла затвердити бюджет на 2021 рік через відсутність кворуму
Обласна рада не могла затвердити бюджет на 2021 рік через відсутність кворуму
ФОТО: ОТГ.cn.ua
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Голова Чернігівської обласної ради Олена Дмитренко підписала розпорядження про проведення третьої сесії 12 лютого, ні якій мають розглянути питання затвердження бюджету на 2021 рік.

Про це повідомляється на сайті обласної ради, передає RegioNews.

Сьогодні, 2 лютого, голова обласної ради Олена Дмитренко підписала розпорядження про скликання третьої сесії обласної ради восьмого скликання”, - йдеться в повідомленні.

Також депутати планують затвердити план роботи обласної ради на 2021 рік.

Відомо, що Чернігівська та Волинська області єдині в Україні, які до кінця 2020 року не ухвалили бюджети. Чернігівська обласна рада не могла затвердити бюджет на 2021 рік через відсутність кворуму.

Нагадаємо, у Чернігові з третьої спроби змогли зібрати депутатів на сесію облради.

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бюджет облрада сесія Чернігівська область депутати Дмитренко Олена

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