Чернігівська облрада збереться на сесію для затвердження бюджету

Обласна рада не могла затвердити бюджет на 2021 рік через відсутність кворуму

Обласна рада не могла затвердити бюджет на 2021 рік через відсутність кворуму

ФОТО: ОТГ.cn.ua

Голова Чернігівської обласної ради Олена Дмитренко підписала розпорядження про проведення третьої сесії 12 лютого, ні якій мають розглянути питання затвердження бюджету на 2021 рік.

Про це повідомляється на сайті обласної ради, передає RegioNews.

Сьогодні, 2 лютого, голова обласної ради Олена Дмитренко підписала розпорядження про скликання третьої сесії обласної ради восьмого скликання”, - йдеться в повідомленні.

Також депутати планують затвердити план роботи обласної ради на 2021 рік.

Відомо, що Чернігівська та Волинська області єдині в Україні, які до кінця 2020 року не ухвалили бюджети. Чернігівська обласна рада не могла затвердити бюджет на 2021 рік через відсутність кворуму.

Нагадаємо, у Чернігові з третьої спроби змогли зібрати депутатів на сесію облради.

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